Константин Меладзе избавляется от недвижимости в России

Композитор Константин Меладзе снова выставил на продажу свой роскошный особняк на Рублевке. Первоначально это произошло в феврале 2023 года, но тогда недвижимость не была продана за 300 миллионов рублей. Несмотря на это, Меладзе решил не снижать цену, а, наоборот, увеличил ее.

Сейчас особняк выставлен на продажу за 350 миллионов рублей. Примечательно, но на этот раз официальным продавцом выступает мать композитора.

Площадь дома составляет 700 квадратных метров, а прилегающий участок занимает 36 соток. Внутри дома есть спортзал, хаммам и камин, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, что Константин Меладзе лишился вида на жительство в России. Кроме того, он потерял статус индивидуального предпринимателя.

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