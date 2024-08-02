Константин Хабенский хочет избавиться от своего продюсерского центра

Народный артист РФ Константин Хабенский намерен ликвидировать свой продюсерский центр. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, компания существовала с 2020 года и отвечала за производство кинофильмов, телепрограмм, а также занималась звукозаписью. На протяжении нескольких лет бизнес не приносил знаменитости прибыли. Теперь актер планирует закрыть продюсерский центр.

Уточняется, что ликвидация юрлица началась по заявлению учредителей. Завершиться она должна 21 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что Константин Хабенский вернется к роли следователя в третьем сезоне сериала «Метод». Съемки продолжения шоу стартуют в августе, а премьера новых эпизодов намечена на начало 2025 года.

Также сообщалось, что прибыль компании «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова за 2023 год составила 27 млн рублей.