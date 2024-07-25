Константин Хабенский сыграет в третьем сезоне сериала «Метод»

Народный артист России Константин Хабенский вернется к роли следователя Меглина в новом сезоне сериала «Метод». Об этом заявил режиссер Юрий Быков, передает «Кинопоиск».

По словам постановщика, съемки третьего сезона шоу стартуют в августе. Над продолжением работает команда первого сезона «Метода». Премьера запланирована на начало 2025 года.

«Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять «Метод 3» — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории», — поделился Быков.

Напомним, премьера «Метода» состоялась в 2015 году, второй сезон увидел свет в 2020-м. Главные герои триллера — неординарный следователь Родион Меглин (Константин Хабенский), вычисляющий маньяков, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать смерть своей матери.

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