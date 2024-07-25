Константин Богомолов получил 322 тысячи на новую постановку по роману Горького

Константин Богомолов получил 322 тысячи на новую постановку по роману Максима Горького. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По информации источника, режиссеру выделили из бюджета 322 тысячи на создание постановки для Александрийского театра. Богомолов представит спектакль по роману Горького «Мать».

Напомним, что Богомолов является худруком в двух столичных театрах. Константин — один из самых обсуждаемых режиссеров, чьи постановки всегда на слуху.

На данный момент режиссер не подтверждал новость о создании нового спектакля.

Ранее Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия. Подробности читайте в этой новости.

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