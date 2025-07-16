Константин Богомолов не приехал поддержать экс-супругу Мороз на похоронах отца

Константин Богомолов не приехал поддержать экс-супругу Дарью Мороз на похоронах отца. Об этом сообщает Woman.ru.

16 июля в Большом траурном зале ЦКБ-1 простились с Юрием Морозом. В последние годы жизни режиссер боролся с раком поджелудочной железы. На церемонию прощания пришли многие звезды шоу-бизнеса, однако Богомолова, с которым Дарья развелась в 2018 году, не было замечено.

Несмотря на расставание, экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения ради общей дочки Анны. Примечательно, что когда у режиссера умер отец кинокритик Юрий Богомолов, то Дарья присутствовала на его похоронах и поддерживала Константина.

Почему Богомолов не был рядом с Мороз в трудную минуту — неизвестно.

Ранее мы писали, что Дарья Мороз пришла на похороны отца с пучком на голове и в трендовых очках. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Максим Виторган встретился с экс-возлюбленной Нино Нинидзе на прощании с Морозом. Артисты избегали общения: Максим и Нино держались на расстоянии и не смотрели друг на друга.