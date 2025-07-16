Актриса Дарья Мороз пришла на похороны отца с пучком на голове и в трендовых очках. Кадры с траурной церемонии были опубликованы в Сети.

16 июля в Москве простились с Юрием Морозом, который боролся с раком поджелудочной железы. По данным СМИ, перед смертью режиссер уже не мог самостоятельно передвигаться, ему был присвоен паллиативный статус. Дочка режиссера в числе первых появилась на прощании с отцом.

Для траурной церемонии Дарья отдала предпочтение одежде черного цвета. При этом актриса выделялась из толпы: Мороз, носящая короткую стрижку, собрала волосы в пучок, обула остроносые туфли и надела трендовые ромбовидные очки.

Также на церемонии присутствовала Виктория Исакова, жена Юрия, которая сохраняла самообладание.

Напомним, первая жена режиссера погибла во время катания на снегоходе, рядом с ней в тот момент находилась несовершеннолетняя Дарья.

Ранее подруга Виктории Исаковой на прощании с Морозом рассказала, как умирал режиссер. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что овдовевшая Исакова обратилась к коллегам на похоронах Мороза.