Максим Виторган встретился с экс-возлюбленной Нино Нинидзе на прощании с Морозом

Максим Виторган встретился с Нино Нинидзе на прощании с Юрием Морозом. Об этом сообщает The Voice.

16 июля в ЦКБ-1 состоялась церемония прощания с Юрием Морозом, который умер после борьбы с раком. Проститься с режиссером пришли Виктория Исакова, Дарья Мороз, Павел Деревянко, Светлана Иванова, Гарик Сукачев, Максим Виторган и Нино Нинидзе. Как утверждает источник, экс-возлюбленные избегали общения: Максим и Нино держались на расстоянии и не смотрели друг на друга.

Нино, как пишет The Voice, выглядела отстраненной: она стояла отдельно от основных групп. Виторган пришел на прощание почти в то же время. Он молча прошел к зданию, не задерживаясь у входа и избегая общения с прессой.

Напомним, после расставания Виторган обрел счастье с Анной Коротковой. На днях пара отметила годовщину в Санкт-Петербурге.

Ранее актера Максима Виторгана назвали «дедом» из-за снимка с молодой возлюбленной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дарья Мороз пришла на похороны отца с пучком на голове и в трендовых очках.