Константин Анисимов считает, что Настя Ивлеева должна была вести премию МУЗ-ТВ. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялась премия МУЗ-ТВ, которую посетили многие артисты, столкнувшиеся с отменой после «голой» вечеринки. В числе гостей были Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анна Asti. Телеведущий Анисимов считает, что на мероприятии не хватало Насти Ивлеевой. По его мнению, блогер могла бы вести премию.

«Лолита же была на «голой вечеринке», ее пригласили. А почему нет Ивлеевой? Но я не МУЗ-ТВ, я просто человек, который безгранично любит канал и принимает решения так, как они приняты руководством», — высказался Анисимов.

Также Константин считает, что организаторы могли бы позвать Ивана Урганта. По его мнению, мероприятие стало бы хорошим поводом для возвращения шоумена.

«Они назвали премию «Возвращение». Я не знаю, почему они не позвали Урганта вести мероприятие», — резюмировал Анисимов.

Ранее ФНС заблокировала счета Насти Ивлеевой из-за долга 11,3 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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