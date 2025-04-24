Конфликт в семье? Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки

68-летний певец Николай Расторгуев признался, что пропустил свадьбу внучки. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Единственная внучка Николая вышла замуж. Однако выяснилось, что певец не смог присутствовать на торжестве из-за плотного графика. По словам знаменитости, он не стал отменять гастроли ради церемонии.

«Меня не было в Москве, я работал. Меня зрители ждали», — признался Николай.

Артист отметил, что внучка с пониманием отнеслась к его занятости. Более того, вернувшись с гастролей, он подарил молодоженам конверт с крупной суммой.

Николай не стал раскрывать личность мужа Софьи. Известно, что сама девушка учится в Санкт-Петербурге в Университете технологий и дизайна.

Ранее лидер «Любэ» Николай Расторгуев отказался от гастролей на майские праздники. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Славу заподозрили в изменах избраннику, с которым была вместе 20 лет. Весной 2025 года певица объявила о расставании с Анатолием Данилицким.