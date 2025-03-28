Лидер «Любэ» Николай Расторгуев отказался от гастролей на майские праздники

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев решил отказаться от традиционного гастрольного тура на майские праздники. В этом году 68-летний музыкант останется в своем загородном доме в Подмосковье и проведет время с семьей.

Как подчеркнул Расторгуев, 1 и 9 Мая он ежегодно выступает на торжественных концертах по всей стране, однако в этом году решил отдохнуть. Кроме того, сейчас он принимает участие в опере «Князь Владимир».

«Я отпуск провожу дома и все праздники тоже очень люблю проводить у себя в Мытищах, потому что лично для меня лучше места нет, честно говоря, несмотря на мою огромную любовь к нашей большой стране со всеми ее красотами», — сказал Расторгуев в беседе с изданием Regions.

В планах у исполнителя хита «Ты неси меня, река» также посетить Клязьминское водохранилище.

Ранее сообщалось, что за выступление группы «Любэ» с ее лидером Николаем Расторгуевым на частном мероприятии придется заплатить не менее 5 миллионов рублей. Стоимость концерта музыкантов напрямую зависит от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей. Гонорар за выступление варьируется от 5 до 8 миллионов рублей за час. При этом организаторам следует также заложить в расходы около 700 тысяч рублей на аренду звукового оборудования.