«Анатолий нервничал»: Славу заподозрили в изменах избраннику, с которым была вместе 20 лет

44-летняя певица Слава рассталась с возлюбленным из-за измен. Об этом сообщат Telegram-канал Светский хроник.

Весной 2025 года певица Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким, с которым была вместе больше 20 лет. Артистка не стала называть причин разрыва, зато о них активно говорят в Сети. В распоряжение источника попало признание женщины, знакомой с Анатолием. Когда-то Данилицкий был увлечен ею, однако предприниматель начал изменять не первым. Якобы певица часто не ночевала дома и проводила время с танцорами.

«Гулять там начала певица. Домой по несколько дней не приезжала ночевать, задерживалась с танцорами, Анатолий сильно нервничал, потом установил приложение для знакомств и понял, что жизнь-то снова началась», — пишет источник.

Сама артистка не комментировала слухи об изменах.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Слава боится близких отношений с мужчинами. Подробности читайте в этой новости.

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