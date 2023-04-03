Конфликт продолжается: Дмитрий Шепелев по-прежнему прячет сына Фриске от Ольги Орловой

Ольга Орлова считается самой обсуждаемой персоной отечественного шоу-бизнеса. Знаменитость ведет активный диалог с подписчиками и всегда рада поделиться подробностями о себе. Ни для кого не секрет, что Орлова была близка с Фриске. Вот почему пользователи Сети нередко ее спрашивают о ситуации в семье умершей певицы. На этот раз телеведущая вновь получила вопрос о Жанне, и, к слову, ответ не заставил себя ждать.

После смерти Фриске ее родные люди никак не могут «поделить» сына Платона. Дмитрий Шепелев забрал себе ребенка и никому не дает с ним общаться: ни родителям экс-супруги, ни Орловой, которая стала для Платона крестной мамой. Во всех интервью Ольга открыто говорит, что Дмитрий намеренно вычеркнул ее из своей жизни, потому что не хочет вспоминать годы жизни Жанны. Несмотря на это, телеведущая искренне верит: однажды мужчина разрешит ей встречаться с Платоном хотя бы раз в полгода.

Фолловеры поинтересовались: произошли ли какие-то изменения в конфликте между Дмитрием и Ольгой. К слову, пока новости не самые позитивные.

«Нет. В ситуации с Платоном, к сожалению, ничего не изменилось», — коротко ответила Орлова.

Как выяснилось, несмотря на напряженные отношения с экс-супругом Жанны, с ее родителями Ольга до сих пор общается. Недавно телеведущая стала вновь мамой. В личном блоге она заявила, что в скором времени обязательно познакомит новорожденную дочь с родственниками Фриске. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой отец Фриске рассказал, как его внука настраивают против общения с ним. Высказывание мужчины читайте в этой статье.