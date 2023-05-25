Конечности не зажили: из-за жуткого недуга Костомарову придется подождать с протезированием
112: ампутированные конечности Романа Костомарова не зажили для протезирования.
Фото: Ivanov Sergey/East News
Фигурист Роман Костомарова не сможет начать протезирование в ближайшее время. Ампутированные конечности спортсмена до конца не зажили.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным источника, фигурист капризничает и не желает общаться с психологом, хотя специалист приходит каждый день. Костомаров настаивает, что справится без лишней помощи.
Выписывать спортсмена не планируют. С Костомаровым проводят занятия для восстановления силы мышц.
Ранее сообщалось, что спортсмен останется в «Коммунарке» до осени. Пока Костомаров не может выкарабкаться из состояния депрессии: он испытывает апатию и злится на всех.
8 мая фигурист впервые с января сделал публикацию в соцсетях. Он выложил свое фото из больницы в черной толстовке с надписью «без комментариев». Костомаров поблагодарил врачей, которые «вытащили с того света», и указал, что впереди много трудностей.