Не может выкарабкаться из депрессии: источники сообщили тревожные новости о Романе Костомарове

С начала января текущего года Роман Костомаров находится в реанимации больницы «Коммунарка» и, по всей видимости, покинет он эти стены еще довольно нескоро. Несмотря на то, что врачам удалось стабилизировать его физическое здоровье, с психологическим все еще возникают большие проблемы. По информации Телеграм-канала SHOT, фигурист на данный момент находится в сильной депрессии и не может с ней справиться.

Всего за несколько месяцев жизнь спортсмена перевернулась с ног на голову. Он лишился частей тела, пережил инсульты и медикаментозные комы. Его жизнь висела долгое время буквально на волоске, поэтому не удивительно, что даже начав восстановление, ему все равно тяжело принять произошедшее. Источники из больницы сообщают, что Роман никак не выкарабкается из апатии, и из-за этого испытывает злость.

Тем не менее, Костомаров не сдается и продолжает бороться. На днях он прошел консультацию у специалистов, на которой было решено, что в больнице он пробудет еще до осени. Хотя раньше прогнозы о выписке были на лето. Никаких переводов в другие медицинские учреждения, как и заявляла Оксана Домнина, не планируется. Родных олимпийского чемпиона полностью устраивает, как работает персонал «Коммунарки».

Также, по словам инсайдера, на днях у фигуриста состоялась первая с момента госпитализации прогулка на свежем воздухе. Правда, незапланированная. В больнице сработала пожарная сигнализация, и пациента пришлось эвакуировать.

Напомним, что ранее появлялась информация, что Костомаров отказался от помощи психологов практически сразу, когда ему ее предложили. Вероятно, именно поэтому сейчас он и не может справиться с навалившимися на него проблемами. На данный момент перед его лечащими врачами стоит задача все-таки справиться с его депрессией, а также продолжить протезирование и восстановление внутренних органов.

Ранее Наталья Подольская рассказала о сообщении от Романа Костомарова.