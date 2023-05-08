«Вытащили с того света»: Костомаров в толстовке «Без комментариев» сделал первый пост после тяжелой болезни
Костомаров опубликовал фото в толстовке «Без комментариев» и сделал первый с 4 января пост.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Фигурист Роман Костомаров сделал первую с 4 января публикацию в соцсетях после ампутаций и нескольких месяцев в больнице. На спортсмене надета толстовка с надписью «Без комментариев».
Фигурист поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», - говорится в публикации.
Он признался, что впереди «много трудностей», и выразил надежду, что справится «благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили с того света».
Его публикация заканчивается словами: «Впереди много тяжелой работы над собой…»
В комментариях отметились некоторые звезды. Певица Наталья Подольская написала: «Рома! Ты наш тигр! Мы тебя очень любим».
Ранее его коллега Илья Авербух рассказал о состоянии спортсмена и финансовой помощи ему.