«Вытащили с того света»: Костомаров в толстовке «Без комментариев» сделал первый пост после тяжелой болезни

Фигурист Роман Костомаров сделал первую с 4 января публикацию в соцсетях после ампутаций и нескольких месяцев в больнице. На спортсмене надета толстовка с надписью «Без комментариев».

Фигурист поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», - говорится в публикации.

Он признался, что впереди «много трудностей», и выразил надежду, что справится «благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили с того света».

Его публикация заканчивается словами: «Впереди много тяжелой работы над собой…»

В комментариях отметились некоторые звезды. Певица Наталья Подольская написала: «Рома! Ты наш тигр! Мы тебя очень любим».

Ранее его коллега Илья Авербух рассказал о состоянии спортсмена и финансовой помощи ему.