«Не хочется посвящать себя кому-то»: Anna Asti призналась, что у нее не осталось друзей

Певица Анна Дзюба, известная как Anna Asti, раскрыла журналистам правду про друзей. Оказалось, что исполнительницы их не осталось, передает Telegram-канал Звездач.

Артистка поделилась личным с журналистами во время посещения премии RU.TV. Кадры с Анной, опубликовали в Сети. Отвечая на вопрос работников прессы про ментальное здоровье, звезда заявила, что поддерживает его сама. По словам Anna Asti, ни в специалистах, ни в друзьях она при этом не нуждается.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей и психологов — ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Не хочется посвящать себя кому-то. Нужно стараться помогать себе самостоятельно», — рассказала исполнительница.

Ранее сообщалось, что концерт певицы в Сургуте закончился скандалом. Далеко не всем жителям города выступление артистки пришлось по духу из-за ее неоднозначной политической позиции.