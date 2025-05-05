Конец карьеры? Куда пропала и как сейчас выглядит певица Алена Апина

60-летняя певица Алена Апина рассказала, что приняла участие в съемках кино. Алена поделилась творческими планами в соцсети.

В последнее время Апина перестала выходить на связь и появляться в медийном пространстве. Как выяснилось, «исчезновение» певицы связано со съемками в кино. В личном блоге помолодевшая и постройневшая знаменитость показала кадры с площадки.

«Если вы думаете, что я пропала, то я не пропала. Я просто снимаюсь в кино. Вот мой кинодомик. Вот такой он красивый, мал да уютен», — высказалась она.

Также в кадр попали стол с микроволновкой и кровать, на которой спит артистка.