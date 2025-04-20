«Встречаться — пожалуйста»: певица Алена Апина заговорила о переменах в личной жизни

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина, удивившая публику недавним появлением в откровенном наряде на фестивале в Москве, сделала заявление о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певица заявила, что готова к новым отношениям.

Недавно 60-летняя Алена Апина появилась на фестивале на сцене «Удачные песни» на сцене «Live Арена» в Москве в кожаном боди с короткими шортами, колготках в сетку и высоких кожаных сапогах. Певица пояснила: благодаря правильному питанию и спорту она добилась идеальной фигуры и может себе позволить откровенные наряды. Не удивительно, что теперь у знаменитости не будет отбоя от поклонников. Однако сама артистка уверяет: она не против отношений, но замуж больше не спешит.

«Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж — нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз», — призналась Алена Апина.

Напомним, экс-солистка группы «Комбинация» была замужем дважды. Первым мужем будущей певицы стал художник-график Валерий Апин, от которого она взяла фамилию и впоследствии оставила. На момент свадьбы Алене Апиной было всего 18 лет. Однако через полгода брак распался. Во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова, который затем стал ее продюсером. В 2001 году у пары родилась дочь Ксения, но, несмотря на это, супруги развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алена Апина откровенно рассказала о двух неудачных браках: «Ни цветочка, ни платочка, ни „спасибо“».