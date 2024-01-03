«Пусть поют»: Олег Газманов высказался о музыкальных амбициях Трусовой и Загитовой

Народный артист России Олег Газманов высказал свое мнение о поющих спортсменах. Он поддержал музыкальные амбиции фигуристок Александры Трусовой и Алины Загитовой.

«Нормально отношусь к спортсменам, которые поют. Важно не то, что они поют, а насколько это получается. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением», - сказал Газманов в беседе с РИА Новости.

Музыкант также добавил, что люди хотят попробовать что-то новое для себя, поэтому, конечно, пусть поют.

«Я только за! Я сам бывший спортсмен», - заключил Газманов.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Кроме того, примеру коллег решила последовать и Алина Загитова. Она исполнила совместную песню с Zivert во время ледового шоу.

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