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Опубликовано 30 мая 2024, 12:46
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«Безмерно жаль»: Татьяна Навка отреагировала на смерть Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала о поддержке мужа Анастасии Заворотнюк после ее смерти .
«Безмерно жаль»: Татьяна Навка отреагировала на смерть Заворотнюк

© Starface.ru

Татьяна Навка рассказала о поддержке мужа Анастасии Заворотнюк после ее смерти. Олимпийская чемпионка высказалась о кончине актрисы в личном блоге.

30 мая 2024 года стало известно о смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк. Актриса долгое время боролась с раком мозга, однако недуг оказался сильнее. Татьяна Навка всегда поддерживала семью Анастасии и помогала в ее лечении. После смерти актрисы Навка заявила, что всегда будет рядом с Петром Чернышевым в трудную минуту. Она пожелала ему сил и терпения, чтобы пережить горе.

«Безмерно жаль… Невозможно с этим смириться. Тебя с нами больше нет в этом мире. Твоя душа летит на небеса. Уверена, ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, Милочку и, конечно, Петю», — высказалась фигуристка.

Татьяна считает, что Анастасия была невероятной женщиной, замечательной женой и любимицей зрителей.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что «залила слезами телефон» из-за смерти матери. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что прощание с актрисой Заворотнюк может пройти в театре имени Олега Табакова.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
смерти звезд
Анастасия Заворотнюк