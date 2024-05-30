«Унижала украинцев и Мариуполь»: как в Киеве отреагировали на смерть Заворотнюк

В 53 года умерла заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк. На кончину звезды отреагировали украинские СМИ, которые считают, что в сериале «Моя прекрасная няня» унижали украинцев.

Как сообщает издание «Обозреватель», Заворотнюк дружила с действующим президентом страны Владимиром Зеленским — с ним актриса снималась в шоу «Вечерний Киев» и в фильме комедии Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время». После избрания Зеленского на пост главы Украины Анастасия его искренне поздравила, пожелав Владимиру «стать настоящим благом для своей страны и народа», пишет mk.ru.

Но, несмотря на дружбу с Зеленским, сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла главную роль, считают журналисты, «преследовал цель унизить украинцев». Няня Вика якобы была провинциалкой из Мариуполя, над которой надсмехались все москвичи. Не простили актрисе и то, что она приезжала в Крым с гастролями.

Другое издание утверждает, что в сериале высмеивается образ украинки. Заворотнюк якобы исполнила роль «невоспитанной, интеллектуально и культурно ограниченной провинциалки, которая разговаривает с сильным акцентом и преследует цель влюбить в себя богатого московского продюсера».

«В сериале унижали Украину и город Мариуполь, откуда по сценарию приехала няня Вика», — пишут местные журналисты.

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