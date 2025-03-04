Концерты Дубцовой в Сибири сорвались из-за обвиненного в краже организатора

Концерты Ирины Дубцовой в Сибири сорвались из-за обвиненного в краже организатора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, выступлений певицы не будет в Искитиме, Юрге и Ленске. Ирина сообщила поклонникам, что организаторы не смогли оплатить даже обратные билеты для нее и сопровождения. По словам Дубцовой, она ничего не заработала и ушла в минус. Пока знаменитость вместе с командой застряла в Мирном, откуда собиралась лететь по Сибири.

Также артистка уточнила, что один из организаторов пропал и не выходит на связь. Более того, по словам знаменитости, ей не предоставили необходимое оборудование. На техническое оснащение нужно потратить 1,8 млн рублей, но ответственные за мероприятие не готовы к такому.

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