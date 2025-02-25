Перепутали с певицей Алсу: раскрыт секрет преображения Ирины Дубцовой
© Starface.ru
Певица Ирина Дубцова раньше жаловалась на лишний вес, но в последние годы заметно похудела и преобразилась. Внешность знаменитости продолжает меняться, а на одном из последних фото Дубцову даже перепутали с певицей Алсу. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото артистки и в беседе с сайтом «Страсти» попробовала определить: ее преображение – результат пластики или это что-то другое?
«Прежде всего, бросается в глаза: Ирина Дубцова заметно постройнела. Изменения в фигуре, безусловно, отразились и на лице, придав ему более утонченные черты. Именно этим прежде всего объясняется, почему она выглядит иначе. Судя по фотографиям, певица, скорее всего, не прибегала к масштабным хирургическим вмешательствам. Скорее, ее трансформация – это результат грамотного использования современных достижений аппаратной и инъекционной косметологии»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что Ирина активно использует филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Об этом свидетельствует изменение формы скул, которые стали более выразительными и скульптурными. Также, по ее мнению, певица, вероятно, корректировала форму губ с помощью инъекций, придав им более чувственный и привлекательный вид. Эти небольшие, но умелые «уколы красоты» позволяют освежить лицо, добавить ему молодости и выразительности, не прибегая к радикальным мерам.
«Кроме того, у Ирины сейчас очень четкий овал лица, что может быть результатом лифтинга на аппарате Ultera. Эта процедура позволяет подтянуть кожу, стимулировать выработку коллагена и эластина, и, при правильном выполнении, создать эффект, сравнимый с круговой подтяжкой лица. Ультразвуковой лифтинг Ultera – это нехирургическая альтернатива пластической операции, которая позволяет добиться заметного омоложения кожи без длительного периода восстановления»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Стоит отметить, что сама Ирина долгое время утверждала, что секрет ее прекрасного внешнего вида кроется исключительно в ежедневном домашнем уходе. Однако, в 2023 году разразился скандал, связанный с неудачными пластическими операциями, проведенными хирургом Тимуром Хайдаровым. В числе пострадавших, как выяснилось, оказалась и Ирина Дубцова.
О ее опыте рассказала певица Любовь Успенская: «Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Как она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает. Ирочка, я с тобой и люблю...»
Предположительно, речь шла о неудачной маммопластике. Этот эпизод, к сожалению, омрачает историю преображения Ирины Дубцовой и подчеркивает важность тщательного выбора хирурга и осознанного подхода к пластическим операциям.
«В целом же Дубцова выглядит для своих лет отлично. Думаю, ей не нужны мои рекомендации, поскольку с ней явно работает грамотный косметолог. К услугам пластического хирурга Ирине пока обращаться не нужно – на данный момент достаточно аппаратных и инъекционных процедур. Но когда придет время, она, будем надеяться, сделает правильный выбор и обратится к услугам хирурга, чей профессионализм не будет вызывать вопросы»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог