Перепутали с певицей Алсу: раскрыт секрет преображения Ирины Дубцовой

Стоит отметить, что сама Ирина долгое время утверждала, что секрет ее прекрасного внешнего вида кроется исключительно в ежедневном домашнем уходе. Однако, в 2023 году разразился скандал, связанный с неудачными пластическими операциями, проведенными хирургом Тимуром Хайдаровым. В числе пострадавших, как выяснилось, оказалась и Ирина Дубцова.

О ее опыте рассказала певица Любовь Успенская: «Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Как она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает. Ирочка, я с тобой и люблю...»

Предположительно, речь шла о неудачной маммопластике. Этот эпизод, к сожалению, омрачает историю преображения Ирины Дубцовой и подчеркивает важность тщательного выбора хирурга и осознанного подхода к пластическим операциям.