НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 марта 2025, 10:53
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Автор хитов Аллы Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять написанные им песни

Автор хитов Пугачевой поэт Шаганов разрешил Бузовой исполнять его песни.
Автор хитов Аллы Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять написанные им песни

© Starface.ru

Поэт-песенник Александр Шаганов, сотрудничавший с Аллой Пугачевой и Софией Ротару, признался в симпатии к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Он заявил, что разрешил бы ей исполнять свои песни.

«Слышал, некоторые критикуют. Надо послушать. Но мне вообще нравятся люди с активной позицией, а Ольга Бузова такая. Вообще, иногда общество предъявляет повышенные требования к артистам. А ведь эстрада — легкий жанр», - сказала Шаганов в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что имя Бузовой на слуху, а это значит, что в ней есть какой-то феномен.

«Если она захочет исполнять мои песни, пускай поет», — заключил Шаганов.

Ранее поэт заявил, что Алле Пугачевой и Софии Ротару никто не мешает вернуться в Россию. Он также выразил уверенность, что отменять песни этих исполнительниц не стоит.