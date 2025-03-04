Автор хитов Аллы Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять написанные им песни

Поэт-песенник Александр Шаганов, сотрудничавший с Аллой Пугачевой и Софией Ротару, признался в симпатии к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Он заявил, что разрешил бы ей исполнять свои песни.

«Слышал, некоторые критикуют. Надо послушать. Но мне вообще нравятся люди с активной позицией, а Ольга Бузова такая. Вообще, иногда общество предъявляет повышенные требования к артистам. А ведь эстрада — легкий жанр», - сказала Шаганов в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что имя Бузовой на слуху, а это значит, что в ней есть какой-то феномен.

«Если она захочет исполнять мои песни, пускай поет», — заключил Шаганов.

Ранее поэт заявил, что Алле Пугачевой и Софии Ротару никто не мешает вернуться в Россию. Он также выразил уверенность, что отменять песни этих исполнительниц не стоит.