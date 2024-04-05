Невестка показала 77-летнюю Татьяну Васильеву без парика: не узнать

Невестка 77-летней Татьяны Васильевой сняла актрису на видео без парика. На кадрах звездная бабушка нянчилась с внучкой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Артистка не раз признавалась, что давно носит парики. Она лично приняла решение побриться налысо, таким образом она хотела побороть комплексы и больше не зависеть от мнения окружающих. Свой поступок она считает победой над собой.

На сцене, в кино и в обычной жизни Татьяна часто носит парики. У нее целая коллекция шиньонов, благодаря которым она может меняться свои образы. Лысой актрису увидеть можно редко. Но на днях ее невестка сняла на видео звезду без парика. Она находилась в домашней обстановке и присматривала за внучкой.

В микроблоге Марии Болонкиной появилось видео, на котором запечатлена Васильева. Она выглядела моложе своих лет благодаря стройности. Звезда не стеснялась камеры и позировала без парика.