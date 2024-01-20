Активисты потребовали отменить выступления Кристины Орбакайте в Новосибирске. Об этом сообщает Абзац.

Активисты из движения «Радетель» отправили открытое обращение в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой запретить концерты Кристины Орбакайте. Напомним, сразу два выступления певицы запланированы на 8 и 9 марта в ДК «Железнодорожников» и Доме учёных СО РАН.

По мнению активистов, Орбакайте с 2022 года живет в США. Кроме этого, ее обвиняют в том, что она помогла покинуть Россию сыну Никите Преснякову.

«В Россию она приезжает исключительно для пополнения личного бюджета, фактически же прекрасно чувствуя себя при постоянном проживании на территории де-факто вражеского государства», — написано в обращении.

Ранее мы писали о том, что в Улан-Удэ отменили концерт певицы Кристины Орбакайте из-за жалобы активистов. Соответствующее решение приняли в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.