Концертный директор дуэта HammAli & Navai объявил об их распаде

Концертный директор дуэта HammAli & Navai заявил об их распаде.

Рауф Гасанов объявил о последнем концерте группы, исполняющей такие хиты, как «Птичка» и «Прятки». По словам концертного директора, у каждого из артистов начнется своя собственная сольная карьера.

Кроме того, Гасанов поблагодарил певцов за проделанную работу и подчеркнул, что ему больно и грустно расставаться с этим дуэтом. Однако это необходимо для дальнейшего развития.

«Уходит эпоха. Дальше у каждого свой сольный путь. Я хочу пожелать каждому из моих Братьев удачи, и для меня каждый из них останутся моими братьями. Я благодарен каждому из них за этот путь, за эту дружбу, за эту работу. Hammali Navai всегда в сердце. Мою боль никто не поймет, но это жизнь, и мы должны идти дальше», — сообщил Рауф в социальных сетях.

Дуэт HammAli & Navai даст свои последние концерты в Москве и Санкт-Петербурге, после чего прекратит сотрудничество.

Однако, напомним, что ранее группа уже объявляла о своем распаде еще в 2021 году анонсировал распад. Но тогда дуэт продолжил свое существование.

Ранее мы писали о том, что певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи.

Также сообщалось, что раскрыта многомиллионная стоимость выступления группы «Любэ».