Певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи

Отметим, что новость о женитьбе Александра стала шоком для всех его поклонников, так как о личной жизни артист в принципе говорить не любит. Оказалось, что церемония бракосочетания была довольно масштабной, хоть и не афишировалась. Праздник длился три дня. Молодоженов лично поздравлял лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. А коллега Громова Наваи делился, что «отдал друга в хорошие руки».

К слову, HammAli в Сети публиковал лишь одно фото со свадьбы. На нем он танцевал с супругой медленный танец.

Ранее солист HammAli & Navai Бакиров признался, что родился в передвижном цирке.