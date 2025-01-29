Певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи
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Певец HammAli, настоящее имя которого Александр Громов, впервые показал лицо жены Эмили. Тайная свадьба артиста состоялась в сентябре в Сочи.
В личном блоге исполнитель опубликовал фото с супругой. Пара выбрала парные луки total black.
«Пригласил жену на свидание», - подписал снимок певец.
Отметим, что новость о женитьбе Александра стала шоком для всех его поклонников, так как о личной жизни артист в принципе говорить не любит. Оказалось, что церемония бракосочетания была довольно масштабной, хоть и не афишировалась. Праздник длился три дня. Молодоженов лично поздравлял лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. А коллега Громова Наваи делился, что «отдал друга в хорошие руки».
К слову, HammAli в Сети публиковал лишь одно фото со свадьбы. На нем он танцевал с супругой медленный танец.
Ранее солист HammAli & Navai Бакиров признался, что родился в передвижном цирке.