НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 января 2025, 13:11
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Певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи

Певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи

© Starface.ru

Певец HammAli, настоящее имя которого Александр Громов, впервые показал лицо жены Эмили. Тайная свадьба артиста состоялась в сентябре в Сочи.

В личном блоге исполнитель опубликовал фото с супругой. Пара выбрала парные луки total black.

«Пригласил жену на свидание», - подписал снимок певец.

Певец HammAli впервые показал лицо жены Эмили после тайной свадьбы в Сочи

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что новость о женитьбе Александра стала шоком для всех его поклонников, так как о личной жизни артист в принципе говорить не любит. Оказалось, что церемония бракосочетания была довольно масштабной, хоть и не афишировалась. Праздник длился три дня. Молодоженов лично поздравлял лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. А коллега Громова Наваи делился, что «отдал друга в хорошие руки».

К слову, HammAli в Сети публиковал лишь одно фото со свадьбы. На нем он танцевал с супругой медленный танец.

Ранее солист HammAli & Navai Бакиров признался, что родился в передвижном цирке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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