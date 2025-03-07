Раскрыта многомиллионная стоимость выступления группы «Любэ»

За выступление группы «Любэ» с ее лидером Николаем Расторгуевым на частном мероприятии придется заплатить не менее 5 млн рублей. Расценки коллектива и его райдер раскрывает издание «Абзац».

По информации источника, группа предъявляет разные требования к аудитории. Стоимость концерта музыкантов напрямую зависит от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей. Гонорар за выступление варьируется от 5 до 8 млн рублей за час. При этом организаторам следует также заложить в расходы около 700 тысяч рублей на аренду звукового оборудования.

Кроме того, заказчикам необходимо предоставить бытовой райдер, который обойдётся в 150 тысяч рублей. Николай Расторгуев желает видеть в гримерке обезжиренный кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты. Вдобавок в райдере имеется бутылка виски Johnnie Walker Black Label объемом пол-литра.

Другие солисты «Любэ» просят приготовить им пиццу с сыром и колбасой перед концертом. В качестве напитков они хотят видеть несколько бутылок темного пива и бутылку водки.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Татьяны Булановой.