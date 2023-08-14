Концерт закончился поездкой в роддом: жена Александра Шоуа призналась, что чуть не родила в машине

14 августа родился третий ребенок российского композитора Александра Шоуа. О подробностях родов жена лидера группы «Непара» Наталья рассказала корреспондентам StarHit. Выяснилось, что у нее отошли воды прямо на выступлении супруга.

Вчера утром пара пришла на плановый прием ко врачу, который вел беременность. Специалист в очередной раз подтвердил ПДР – 18 августа. Тогда Александр с женой решили вместе сходить на корпоратив друзей, где Шоуа и группа «Непара» выступали в качестве звездных гостей.

В один момент прямо на концерте у женщины отошли воды.

«Вот что значит – потанцевала под любимые песни», – отметила Наталья.

Александр Шоуа сразу прервал выступление и повез супругу в медицинский центр. Однако дорога из Подмосковья была неблизкой. Ехать пришлось 40 минут.

«И тут начались схватки, да еще и каждые 10 минут. Муж в шоке, привез меня, передал врачам, те тут же подняли в родовую», – передает жена артиста.

Уже через три часа пара встретила долгожданного сына.

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