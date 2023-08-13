Наташа Королева сообщила о свадьбе
Наташа Королева показала фото со свадьбы и сообщила о скором рождении мальчика.
Единственный сын Наташи Королевой уже долгое время состоит с отношениях с Мелиссой Волынкиной. Влюбленная пара даже начала жить вместе и поговаривает о свадьбе и детях, но певицу данный расклад не устраивает.
Однако Королева активно посещает свадьбы друзей. Недавно знаменитость опубликовала в свой блог новые снимки с праздничного торжества — замуж выходила подруга Ольга.
Растрогавшись, Королева сняла на видео идущую к алтарю невесту, продемонстрировав всю красоту ее платья.
«Наша девочка! Вышла замуж!» — написала она.
Кроме того, Королева предрекла судьбу подруги. По ее словам, в семье молодоженов будет скорое пополнение. Певица думает, что родится мальчик.
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