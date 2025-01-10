Концерт пианиста Дениса Мацуева перенесли в Москве из-за его болезни. Об этом сообщает сайт Smotrim.ru.

На 12 января в Москве был запланирован праздничный концерт «Старый Новый год с Денисом Мацуевым». Однако пресс-служба пианиста сообщила о переносе мероприятия. Причиной этого стала болезнь Мацуева. Сообщается, что новая дата концерта — 20 января. При этом место проведения останется тем же.

«Билеты, приобретенные на 12 января, будут действительны и на 20 января. Время (19:00), состав и программа остаются прежними», — сообщили представители артиста.

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