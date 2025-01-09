Продюсер раскрыл гонорар Сергея Пенкина за один концерт

Продюсер и шоумен Сергей Пенкин раскрыл гонорар заслуженного артиста РФ Сергея Пенкина. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался медиаменеджер, в настоящий момент 63-летний музыкант продолжает активно гастролировать и собирать аншлаги в российских городах.

«Я могу сказать, что с Сережей Пенкиным все хорошо. Буквально 7 числа у него был концерт в Сочи, в Зимнем театре, насколько я знаю, 30 лет на сцене. Вот, он собрал огромное количество своих поклонников, весь зал был забит», — поделился шоумен.

Кроме того, Дворцов высказался о текущем гонораре Пенкина.

«Гонорар у него сейчас приемлемый — 1 млн рублей, в этом районе. На сегодняшний день он остается таким легендарным артистом, которого любит старое поколение. Сейчас он также пишет новые песни, поэтому у Сергея творчество только, так сказать, цветет и пахнет, как и он сам», — заявил продюсер.

Ранее Сергей Дворцов высказался об ушедшем в тень Меладзе.

Также Сергей Дворцов раскрыл имена артистов, которых чаще всего заказывают олигархи.