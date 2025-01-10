«Пьяная халтура»: концерт группы «Чиж & Co» завершился скандалом

Прошедший 9 января концерт группы «Чиж & Co» в Рязани завершился скандалом из-за поведения лидера коллектива Сергея Чигракова. Пришедшие на мероприятие зрители утверждают, что музыкант находился в состоянии опьянения.

«В Рязани прошел концерт, вернее — пьяная халтура уважаемого и любимого многими Чижа. Главная интрига на этом концерте – устоит ли Серега Чиграков на ногах до конца», — цитирует портал YA62.ru слова одного из поклонников группы, пришедших на концерт.

Утверждается, что Чигарков забывал слова песен, несколько раз уходил со сцены и возвращался, «еще более шатаясь».

Зрители начали покидать зал Рязанской филармонии еще до завершения мероприятия.

Сам музыкант пока не комментировал произошедшее.

Ранее уехавший из России блогер и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал инцидент, произошедши во время выступления на частной вечеринке в Куршевеле. Артист вышел на сцену в нетрезвом состоянии и упал перед зрителями.

*Признан иностранным агентом на территории России