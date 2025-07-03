Концерт певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год

Стало известно о переносе концерта певца Эмина Агаларова. 6 июля артист планировал выступить в Светлогорске Калининградской области.

Выступление музыканта состоится только через год. Организаторы объяснили перенос «обстоятельствами непреодолимой силы», не уточнив, чем именно вызвано такое решение.

Ранее сообщалось, что в отношении отца артиста - Араза Агаларова - начали исполнительное производство. Приставам поступил исполнительный лист после решения Пресненского районного суда. 26 июня на сайте ФСПП появилась запись об исполнительном производстве в отношении предпринимателя из Азербайджана.

Сообщалось, что речь идет о взыскании с Агаларова-старшего долга. Точная сумма задолженности неизвестна.

В мае Эмин Агаларов провел отпуск с женой и дочерью в Дубае. Напомним, в 2018 году он женился на Алене Гавриловой, но спустя два года семья распалась. Певец недолго был без Алены – бывшие супруги снова сыграли свадьбу.