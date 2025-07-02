Судебные приставы разыскивают Араза Агаларова из-за долга. Об этом сообщают «Ведомости».

В отношении предпринимателя из Азербайджана Араза Агаларова возбуждено исполнительное производство. Соответствующая запись появилась на сайте судебных приставов 26 июня. Известно, что исполнительный лист завели еще 7 мая решением Пресненского районного суда.

Точная сумма задолженности Агаларова-старшего неизвестна.

Напомним, Араз Агаларов является одним из самых богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось в $1,7 млрд. Агаларов является владельцем холдинга Crocus Group — он включает в себя торгово-развлекательные комплексы, концертный зал, ателье, бутики, рестораны, фруктовые сады в Подмосковье и даже станцию метро «Мякинино».

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