Певец Эмин Агаларов провел семейный отпуск с Гавриловой и дочкой в Дубае

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов вместе с женой Аленой Гавриловой и дочерью Афиной провел короткий отпуск в Дубае. Певец редко публикует фото с младшей дочкой, но на этот раз поделился кадрами семейного отдыха в соцсетях.

На видео, опубликованном Агаларовым, Гаврилова в элегантном платье с разрезом идет по набережной, держа за руку Афину. Девочка одета в белое летнее платье, ее волосы распущены. Сам Эмин следует чуть позади, наслаждаясь прогулкой.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается — и отпуск тоже. Хотя он у меня был таким... рабочим», — поделился артист.

Агаларов и Гаврилова поженились в 2018 году, но через два года расстались. Однако певец не смог долго быть без Алены и в прошлом году пара снова сыграла свадьбу, подтвердив свои чувства.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл заработки певца Эмина Агаларова. В беседе с сайтом «Страсти» Сергей Дворцов поделился, популярен ли артист на корпоративах и сколько берет за выступления.