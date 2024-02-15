«Я сейчас злой, братан»: Matrang жестко ответил Басте на предложение о помощи

Певец Алан Хадзарагов, более известный как Matrang, своим положением дел очень сильно напугал фанатов. Люди бьют тревогу и просят знаменитостей помочь артисту, который остался без денег за границей и выглядит довольно несчастным. Но сам молодой человек, судя по всему, не очень рад такому участию. Он довольно жестко ответил на предложение рэпера Басты, передает StarHit.

Когда-то Matrang входил в лейбл исполнителя «Сансары», поэтому их связывали рабочие отношения. Однако, как выяснилось, Басту также волнует судьба молодого певца. Он написал в одной из социальных сетей, что сильно переживает за коллегу.

Алан же достаточно жестко отреагировал на такое признание. Он заявил, что очень зол сейчас, и назвал всех рэперов, которым является и Баста, щенками.

«За меня переживать не надо, щенки, за себя переживайте. В себя приди ты, Василий Вакуленко! Осторожнее, да, осторожнее. А то ну-ну-ну сделаю, слышишь? Аккуратнее, брат. Переживай аккуратнее, у меня мама раком болеет. Я сейчас злой, братан», — сказал Matrang в аудиосообщении.

Достоверность переписки двух артистов еще не подтверждена. Пока что никто из них не высказался насчет возникшей ситуации.

Ранее уехавший из России после избиения певец Matrang попросил помощи у фанатов. Оказалось, что артист остро нуждается в деньгах.