Концерт Лолиты отменили в еще одном российском городе

В Перми отменили концерт певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет издание «Большая Пермь».

Выступление артистки должно было состояться в ДК Солдатова 19 марта. На площадке, где планировалось шоу, уточнили, что концерт отменили организаторы.

Примечательно, что несколькими днями ранее в Перми уже приостанавливали продажу билетов на концерт Лолиты. При этом сначала в кассах ДК Солдатова заявили, что все билеты на выступление звезды раскуплены, а в группе мероприятия в соцсетях появилось сообщение о том, что «продажа билетов завершена».

Напомним, Лолита Милявская столкнулась с отменой гастролей после участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Так, исполнительница лишилась выступлений в городах Подмосковья и Сибири, потеряв десятки миллионов рублей.

Ранее актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) поддержал Лолиту на фоне отмены ее концертов в России

*(признан иноагентом на территории РФ)