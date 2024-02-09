Гастроли певицы Лолиты Милявской в Перми оказались под угрозой срыва

В Перми приостановили продажу билетов на сольный концерт оскандалившейся после «голой» вечеринки певицы Лолиты Милявской. Мероприятие было запланировано на 19 марта в ДК имени Солдатова.

При этом сначала в кассах сообщили, что все билеты на концерт Лолиты раскуплены, а в группе мероприятия в соцсетях появилось сообщение о том, что «продажа билетов завершена». В это же время событие исчезло с афиши «Яндекса».

«Продажу билетов приостановили. Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», -сообщили представители компании «Артисты звезды» в беседе с порталом 59.ru.

20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей и спешно стали вырезать из праздничных телевизионных программ.

На фоне скандала юбилейный гастрольный тур Лолиты Милявской по городам Подмосковья был полностью отменен. Мероприятия должны были состояться в феврале. Кроме того, организаторы концертов отказались от выступлений певицы в городах Сибири. Из-за этого Милявская потеряла десятки миллионов рублей.

Вместе с тем, еще одного отмененного ранее гостя «голой» вечеринки - певца Филиппа Киркорова вернули в кресло председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. На съемках первого выпуска артист много шутил про нашумевшее мероприятие Ивлеевой, а одному из участников сказал, что тот «зашёл в ту дверь».