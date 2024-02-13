«С голоду не умрет»: Панин* поддержал Лолиту на фоне отмены ее концертов в России

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) решил пожалеть оставшуюся без работы певицу Лолиту. Он отметил, что раньше с ней у него были самые близкие отношения, поэтому ему за нее обидно.

Жизнь Милявской кардинально изменилась после того, как в конце декабря прошлого года она приняла приглашение на «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Артистка пришла на мероприятие в чулках и белье, и это вызвало шквал негодования публики. Вот уже пару месяцев теперь Лолита пытается реабилитироваться, но пока у нее ничего не выходит – концерты по-прежнему отменяют.

На фоне всего этого певицу решил поддержать оскандалившийся актер Панин*, который уже довольно давно живет не в России. По его словам, ему жалко Лолиту, ведь из всего российского шоу-бизнеса именно с ней он всегда поддерживал связь.

«Несмотря на то, что мы с Лолитой оказались по разные стороны баррикад, все равно ее люблю. У меня из всей этой компании только с ней самые близкие отношения. Понятно, она с голоду не умрет, даже если отменит 10 концертов, но просто обидно», - цитирует слова Алексея* StarHit.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как на «голой» вечеринке оказался певец Филипп Киркоров.

*(Признан иноагентом на территории РФ)