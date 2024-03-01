Концерт Инстасамки повторно отменили в российском городе

Концерт популярной певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) в Краснодрае повторно отменили. Информация об этом появилась в официальном сообществе мероприятия во «ВКонтакте».

Уточняется, что изначально артистка должна была выступить в краснодарском клубе «Кроп Арена» в 2023 году, но шоу в последний момент перенесли на 16 марта текущего года. Точные причины повторной отмены концерта не раскрываются.

Организаторы заверили, что билеты на сорванное выступление можно будет поменять на проходки на другие концерты или сдать их в местах приобретения.

Ранее директор Инстасамки Максим Столяров прокомментировал слухи об иске от психологов. По его словам, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Также сообщалось, что Инстасамка перепела хит «Мой мармеладный» Кати Лель.