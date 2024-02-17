Инстасамка перепела хит «Мой мармеладный» Кати Лель

Инстасамка запустила отрывок песни «Мой мармеладный» в собственном исполнении. Об этом сообщает StarHit.

Блогерша выложила в соцсетях отрывок новой песни. Выяснилось, что Инстасамка собирается перепеть хит Кати Лель «Мой мармеладный». Певица указала, что продюсированием трека занимались ее муж Олег Манекен и Максим Фадеев.

В комментариях не все поклонники блогерши оказались довольны ее новым творчеством: «А что-то авторское будет?», «Опять копирка», «Да, я потратила кучу бабла. А будет что-то новое? Уже надоело».

Напомним, 11 января стало известно о встрече Инстасамки и Максима Фадеева. Тогда певица выложила совместный с продюсером снимок и заинтриговала поклонников. Права на песню «Мой мармеладный» принадлежат Максиму Фадееву. Катя Лель отмечала, что не получает прибыли от ротаций.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка заявила об удалении филлеров из-за проблем со здоровьем.