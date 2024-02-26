Директор Инстасамки отреагировал на слухи о многомиллионном иске от психологов

Директор рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) Максим Столяров высказался о слухах о многомиллионном иске от психологов против артистки. Об этом пишет издание Super.

По словам представителя звезды, распространившиеся в Сети новости об иске являются фейком.

«Эта ситуация вранье, никаких судов нет», — заявил он.

Стоит отметить, что в одном из интервью Инстасамка назвала психологов «скамом». По ее мнению, психологи разводят на деньги людей, которые способны самостоятельно решить свои проблемы.

Ранее стало известно, что с Инстасамки потребовали 150 млн рублей моральной компенсации за фразу «психологи — скам». С заявлением в суд обратилась россиянка, которая работает финансовым психологом.

Также солистки группы «Фабрика» оценили ремейк Инстасамки на песню Кати Лель «Мой мармеладный».