Концерт Гагариной в Астане не стали отменять после обращений общественников

Концерт Полины Гагариной в Астане не стали отменять после обращений общественников. Об этом сообщает «Абзац».

Концерт Полины Гагариной в Астане, который запланирован на осень, оказался под угрозой срыва из-за активистов Казахстана. Они призывали отменить выступление певицы, и их публикации набрали десятки тысяч лайков. На какое-то время билеты на шоу исчезли из продажи. Несмотря на это, представители площадки «Конгресс-Арена» заявили, что концерт Полины состоится.

«В скором времени продажи билетов возобновятся», — сказали собеседники издания.

Сама певица не комментировала инцидент.

Напомним, в 2023 году мероприятие Полины было отменено из-за протестов казахстанцев.

Ранее 8-летняя дочь Полины Гагариной Мия высмеяла занятия мамы скандинавской ходьбой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что коллега Ирины Аллегровой объяснила ее поведение с журналистами на «Новой волне».