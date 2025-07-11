«Старушка так старушка»: дочь Полины Гагариной высмеяла новое спортивное увлечение артистки

Певица Полина Гагарина открыла для себя новое увлечение. Помимо пилатеса, йоги и катания на роликах артистка начала активно заниматься скандинавской ходьбой. В своей соцсети она опубликовала видео тренировки, прошедшей на аллее в коттеджном поселке, в котором живет исполнительница.

Однако новое хобби мамы показался слишком «старческим» ее 8-летней дочери Мие.

«Мам, ты очень молодая, но с этими скандинавскими палками ты выглядишь, как старушка», — посмеялась девочка.

Полину Гагарину это задело, и она ответила: «Вот оно и случилось... Старушка так старушка».

По признанию артистки, начать ходить с палками было сложно. В первую очередь, как раз из-за стереотипа, что это занятие исключительно для пожилых людей. Однако скандинавская ходьба оказывает благотворное влияние на здоровье, задействует до 90% мышц тела, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает осанку и повышает общий тонус организма.

Ранее мы писали о том, почему певица Полина Гагарина не любит вспоминать о своем опыте в «Фабрике звезд».