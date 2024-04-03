Концерт Анны Asti в российском городе перенесли на осень

Популярная певица Анна Asti решила перенести концерт в Краснодаре. Информация об этом появилась в ее Telegram-канале.

Артистка заявила, что едет в тур по России и все выступления должны состояться. Звезда уточнила, что несостоявшееся 13 марта выступление в Краснодаре переносится на 10 сентября. Она объяснила, что это ближайшая свободная дата у концертной площадки.

«Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», — заверила Анна Asti.

Уточняется, что все приобретенные билеты на мартовское шоу остаются действительными.

Накануне Анна Asti анонсировала концертный тур после паузы в карьере. В рамках гастролей певица посетит 16 городов в России и за ее пределами.

Также сообщалось, что Анна Asti перевела миллион рублей пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».