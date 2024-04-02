33-летняя певица Анна Asti анонсировала концертный тур после паузы в карьере. Артистка поделилась творческими планами в Telegram-канале.

В 2024 году Анна объявила о проблемах со здоровьем. Из-за болей в ноге после операции она перенесла запланированные концерты в марте и взяла паузу в карьере. Поклонники певицы интересовались, состоится ли ее гастрольный тур. В личном блоге Анна дала утвердительный ответ.

«Мы едем в тур, и все концерты состоятся! Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции. Очень жду вас», — высказалась знаменитость.

Также она сообщила, что концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября. По словам Анны, это была ближайшая свободная дата.

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