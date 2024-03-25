Певица Анна Asti перевела миллион рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, пожертвовала один миллион рублей в фонд Российского Красного Креста, чтобы помочь пострадавшим, а также семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось случившееся. Вы также можете сделать свое пожертвование на официальном сайте гуманитарной организации», — говорится в Telegram-канале фонда «Феникс», возглавляемого артисткой.

Представители Анны Asti призвали пострадавших обращаться за помощью по телефонам Красного Креста в любое время суток.

«Добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих», — говорится в сообщении фонда Asti.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отправил пожертвование в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, певица и телеведущая Ольга Бузова перевела организации два миллиона рублей.