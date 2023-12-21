Композитор Раймонд Паулс рассказал, как переживает потерю жены после 60 лет брака

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как переживает смерть супруги Ланы, с которой 64 года состоял в браке. Пианист сообщил, что «все время занят».

Комментарий народного артиста СССР приводит сайт aif.ru.

«Я все время занят», - сообщил Паулс и добавил, что «также у нас Рождество скоро начинается тут». Он планирует встречаться с близкими.

Лана ушла из жизни 4 августа 2023 года в возрасте 83 лет. При этом в августе пара могла бы отметить 61-летие брака. Известно, что за год до смерти женщина перенесла операцию на ноге и с трудом передвигалась.

Также выяснилось, что смерть наступила после встречи Ланы с певицей Аллой Пугачевой. В день прихода Примадонны женщина упала. Паулсу было не до бесед с артисткой. Лану госпитализировали.

Перед смертью супруги композитор написал траурное произведение – «Реквием», как будто предчувствовал большую потерю. Композитор Илья Резник выражал беспокойство, как Паулс будет жить, оставшись без поддержки.