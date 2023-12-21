НАШ ШОУБИЗ
17:01, 21 декабря 2023
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Композитор Раймонд Паулс рассказал, как переживает потерю жены после 60 лет брака

Композитор Раймонд Паулс заявил, что после недавней смерти жены все время занят.

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как переживает потерю жены после 60 лет брака

© Starface.ru

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как переживает смерть супруги Ланы, с которой 64 года состоял в браке. Пианист сообщил, что «все время занят».

Комментарий народного артиста СССР приводит сайт aif.ru.

«Я все время занят», - сообщил Паулс и добавил, что «также у нас Рождество скоро начинается тут». Он планирует встречаться с близкими.

Лана ушла из жизни 4 августа 2023 года в возрасте 83 лет. При этом в августе пара могла бы отметить 61-летие брака. Известно, что за год до смерти женщина перенесла операцию на ноге и с трудом передвигалась.

Также выяснилось, что смерть наступила после встречи Ланы с певицей Аллой Пугачевой. В день прихода Примадонны женщина упала. Паулсу было не до бесед с артисткой. Лану госпитализировали.

Перед смертью супруги композитор написал траурное произведение – «Реквием», как будто предчувствовал большую потерю. Композитор Илья Резник выражал беспокойство, как Паулс будет жить, оставшись без поддержки.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
жена
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внезапная смерть
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